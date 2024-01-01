Бывший защитник Динамо Корзун трудоустроился в Казахстане
Белорус подписал контракт с Елимаем
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Бывший полузащитник киевского "
Хавбек подписал контракт с "Елимаем", который по итогм прошлого сезона вышел в элитный дивизион местного футбола, сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом 28-летнего белоруса был солигорский "Шахтер". Также он выступал за минское и киевское "Динамо", "Аль-Фатех" и "Вильяфранкенсе".
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