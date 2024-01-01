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Бывший защитник Динамо Корзун трудоустроился в Казахстане

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Белорус подписал контракт с Елимаем

Бывший защитник Динамо Корзун трудоустроился в Казахстане

facebook.com/fcelimai

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо", белорусский полузащитник Никита Корзун продолжит карьеру в Казахстане.

Хавбек подписал контракт с "Елимаем", который по итогм прошлого сезона вышел в элитный дивизион местного футбола, сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 28-летнего белоруса был солигорский "Шахтер". Также он выступал за минское и киевское "Динамо", "Аль-Фатех" и "Вильяфранкенсе".

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Никита Корзун
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