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У Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в экзотических чемпионатах

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Также Евгений может вернуться в Украину

У Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в экзотических чемпионатах

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка имеет несколько вариантов трудоустройства.

По информации Sportinfo.az, 34-летний украинец может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Также футболист может оказаться в одном из клубов Казахстана, Китая, Индонезии или Украины.

Напомним, в начале января этого года Коноплянка досрочно расторг контракт с ЧФР Клуж по обоюдному согласию сторон. За румынский клуб Евгений сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 6 ноября.

Ранее Коноплянка выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".

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Евгений Коноплянка
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Источник:
Sportinfo.az
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
08.01.2024 в 12:18
Также футболист может оказаться в одном из клубов Казахстана, Китая, Индонезии/ ---------------------------------- Еще эскимосы и папуасы Жекой интересовались.
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Комментарии 1
ukatan (Харьковская обл.)
08.01.2024 в 12:18
Также футболист может оказаться в одном из клубов Казахстана, Китая, Индонезии/ ---------------------------------- Еще эскимосы и папуасы Жекой интересовались.
Ответить
0
0

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