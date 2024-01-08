У Коноплянки есть варианты продолжения карьеры в экзотических чемпионатах

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка имеет несколько вариантов трудоустройства.

По информации Sportinfo.az, 34-летний украинец может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Также футболист может оказаться в одном из клубов Казахстана, Китая, Индонезии или Украины.

Напомним, в начале января этого года Коноплянка досрочно расторг контракт с ЧФР Клуж по обоюдному согласию сторон. За румынский клуб Евгений сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 6 ноября.

Ранее Коноплянка выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию".