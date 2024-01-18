Хендерсон отказался от 4 млн фунтов, чтобы расторгнуть контракт с Аль-Иттифаком

Джордан Хендерсон отказался от 4 млн фунтов ради ухода из "Аль-Иттифака".

Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в "Аякс". 33-летний игрок перешел в "Аль-Иттифак" летом 2023 года из "Ливерпуля".

Сообщалось, что англичанину не платили в Саудовской Аравии: он договорился с "Аль-Иттифаком" об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Хендерсон отказался от причитающейся отложенной зарплаты (около 4 млн фунтов). Источники в Саудовской Аравии утверждают, что этим игрок фактически покрыл расходы "Аль-Иттифака" на трансфер из "Ливерпуля", который якобы обошелся саудовцам в 4 млн фунтов, а не в 12.

В то же время Хендерсону не пришлось компенсировать предоплатные бонусы и расходы клуба на его переезд.

При этом Джордану придется самому платить "Аль-Иттифаку" сумму бонусов за выступления в "Аяксе" при определенных условиях.