  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шовковский: Сегодня особый день для нашего Независимого Государства

Общие новости

Поздравление наставника киевлян с Днем Соборности

Шовковский: Сегодня особый день для нашего Независимого Государства

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.

Читайте такжеЗеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

"Сегодня особый день для нашего Независимого Государства - День Соборности Украины. Это праздник не только празднования исторических событий, но и проявление единства и силы нации. Пусть величественная идея объединения проникает в каждый уголок нашей страны, вдохновляя нас на совместные усилия для строительства современного и процветающего государственного устройства.

Пусть вера в себя и свою нацию будет одновременно и огнем, и маяком, которым мы руководствуемся в путешествии в наше украинское будущее. Пусть этот День Соборности наполнен достоинством, патриотизмом и взаимопониманием напоминает нам, что в каждом сердце украинца всегда останется вера в себя, свою страну и в то, что вместе мы способны на Великое !!! И только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить счастливую и крепкую Украину.

Слава Украине!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Читайте такжеДинамо прибыло на тренировочный сбор в Турцию
По теме
yellow-arrow
Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину
yellow-arrow
Хет-трик Довбика, помощь VAR для Реала, поражение Баварии в Мюнхене. Главные новости за 21 января
yellow-arrow
Саудовская Аравия показала проект стадиона на вершине скалы, где планирует проводить матчи ЧМ-2034
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости