Шовковский: Сегодня особый день для нашего Независимого Государства
Поздравление наставника киевлян с Днем Соборности
fcdynamo.com
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.
"Сегодня особый день для нашего Независимого Государства - День Соборности Украины. Это праздник не только празднования исторических событий, но и проявление единства и силы нации. Пусть величественная идея объединения проникает в каждый уголок нашей страны, вдохновляя нас на совместные усилия для строительства современного и процветающего государственного устройства.
Пусть вера в себя и свою нацию будет одновременно и огнем, и маяком, которым мы руководствуемся в путешествии в наше украинское будущее. Пусть этот День Соборности наполнен достоинством, патриотизмом и взаимопониманием напоминает нам, что в каждом сердце украинца всегда останется вера в себя, свою страну и в то, что вместе мы способны на Великое !!! И только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить счастливую и крепкую Украину.
Слава Украине!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.
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