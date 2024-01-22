Шовковский: Сегодня особый день для нашего Независимого Государства

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.

"Сегодня особый день для нашего Независимого Государства - День Соборности Украины. Это праздник не только празднования исторических событий, но и проявление единства и силы нации. Пусть величественная идея объединения проникает в каждый уголок нашей страны, вдохновляя нас на совместные усилия для строительства современного и процветающего государственного устройства.

Пусть вера в себя и свою нацию будет одновременно и огнем, и маяком, которым мы руководствуемся в путешествии в наше украинское будущее. Пусть этот День Соборности наполнен достоинством, патриотизмом и взаимопониманием напоминает нам, что в каждом сердце украинца всегда останется вера в себя, свою страну и в то, что вместе мы способны на Великое !!! И только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить счастливую и крепкую Украину.

Слава Украине!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.