  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Голкипер Камеруна Онана поссорился с Это'О перед матчем с Гамбией

Общие новости

Андре поссорился с президентом Федерации футбола

Голкипер Камеруна Онана поссорился с Это'О перед матчем с Гамбией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андре Онана поссорился с Самюэлем Это'О перед матчем со сборной Гамбии.

Голкипер сборной Камеруна, который представляет "Манчестер Юнайтед", разозлился из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).

Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.

После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был разъярен. Он начал в словесную перепалку с Это'О, но президент Федерации футбола Камеруна не отреагировал на гнев Андре.

Ранее Онана пропустил игру 1-го тура (против Гвинеи - 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала - 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией в 1/8 финала.

Читайте также Онана ошибается не только в МЮ. Сенегал - Камерун 3:1. Обзор матча и видео голов
По теме
yellow-arrow
"СМИ уже не знают, что придумать". Бензема - о слухах о желании уйти из Аль-Иттихада
yellow-arrow
Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
yellow-arrow
Луису Суаресу – 37 лет: что вы знаете об Эль Пистолеро? Квиз от UA-Футбол
Камерун Андре Онана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
metro
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости