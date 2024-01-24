Голкипер Камеруна Онана поссорился с Это'О перед матчем с Гамбией
Андре поссорился с президентом Федерации футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андре Онана поссорился с Самюэлем Это'О перед матчем со сборной Гамбии.
Голкипер сборной Камеруна, который представляет "Манчестер Юнайтед", разозлился из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).
Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.
После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был разъярен. Он начал в словесную перепалку с Это'О, но президент Федерации футбола Камеруна не отреагировал на гнев Андре.
Ранее Онана пропустил игру 1-го тура (против Гвинеи - 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала - 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией в 1/8 финала.
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