Андре Онана поссорился с Самюэлем Это'О перед матчем со сборной Гамбии.

Голкипер сборной Камеруна, который представляет "Манчестер Юнайтед", разозлился из-за непопадания в стартовый состав на заключительный матч группового этапа против сборной Гамбии (3:2).

Отмечается, что решение оставить Онана на скамейке запасных принял главный тренер Камеруна Ригобер Сонг.

После того, как утром в день матча голкиперу сообщили, что он останется в запасе, Онана был разъярен. Он начал в словесную перепалку с Это'О, но президент Федерации футбола Камеруна не отреагировал на гнев Андре.

Ранее Онана пропустил игру 1-го тура (против Гвинеи - 1:1) и принял участие во второй (против Сенегала - 1:3). Камерун занял 2-е место в группе и сыграет с Нигерией в 1/8 финала.