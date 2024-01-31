Российский клуб уволил Виценца и Зубова и назначил главным тренером Орбу
Круговорот дерьма в российском футболе
Российский клуб Второй лиги "Звезда" (Санкт-Петербург) сообщил об изменениях в тренерском штабе.
Работавший до этого тренерский штаб покинул команду, включая известных в украинском футбольном мире коллаборантов Геннадия Зубова и Виталия Виценца.
Новый тренером "Звезды" стал еще один поклонник русского мира, известный в прошлом игрок "Шахтера" Геннадий Орбу.
Россияне с гордостью заявляют, что ранее специалист работал со многими клубами, включая донецкий "Шахтер" и грузинский "Колхети-1913".
Напомним также, что именно в "Звезду" не так давно сбежал хавбек юношеской команды "Шахтера" Александр Роспутько.
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