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Баранка: Комитет этики и честной игры вызовет Калайтана

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Франческо Баранка - о деле с расследованием договорных матчей с участием "Олимпика" и "Рубикона"

Баранка: Комитет этики и честной игры вызовет Калайтана

Фото: dynamo.kiev.ua

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Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка отреагировал на слова бывшего вингера "Рубикона" и "Олимпика" Антона Калайтана. Ранее Калайтан заявил, что обе команды участвовали в договорных матчах.

- Известно ли вам, о каких матчах и игроках (имена) говорит Калайтан? Будет ли ваш комитет открывать какие-то производства или вызывать Калайтана, чтобы узнать, владеет ли он информацией, которой у вас нет?

- Конечно, мы его вызовем. Но для нас это не новость - "Рубикон" был на нашем радаре еще в 2021 году, в частности, за два матча. И мы попросили нашего партнёра по данным не предлагать больше в лайве их матчи.

О матче со счетом 0:7, который упомянут отдельно, - его предлагали лишь несколько малых букмекеров, и там не было аномалий по ставкам. Мы его расследовали, общались также с некоторыми членами клуба. Поэтому сейчас будем рады получить любую другую релевантную информацию от игрока.

О новом "Олимпике", они подписывали некоторых игроков, которых уволил CAS по армянскому делу. И осенью 2021-го были некоторые подозрительные матчи, но, опять-таки, мы исключили их матчи из лайва. И когда у них не было больше возможности организовывать договорняки, они решили сняться с соревнований (информация об этом появилась в январе-феврале 2022-го - прим.), - сказал Баранка.

Оба клуба прекратили существование в 2022-2023 годах.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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