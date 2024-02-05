Баранка: Комитет этики и честной игры вызовет Калайтана

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка отреагировал на слова бывшего вингера "Рубикона" и "Олимпика" Антона Калайтана. Ранее Калайтан заявил, что обе команды участвовали в договорных матчах.

- Известно ли вам, о каких матчах и игроках (имена) говорит Калайтан? Будет ли ваш комитет открывать какие-то производства или вызывать Калайтана, чтобы узнать, владеет ли он информацией, которой у вас нет?

- Конечно, мы его вызовем. Но для нас это не новость - "Рубикон" был на нашем радаре еще в 2021 году, в частности, за два матча. И мы попросили нашего партнёра по данным не предлагать больше в лайве их матчи.

О матче со счетом 0:7, который упомянут отдельно, - его предлагали лишь несколько малых букмекеров, и там не было аномалий по ставкам. Мы его расследовали, общались также с некоторыми членами клуба. Поэтому сейчас будем рады получить любую другую релевантную информацию от игрока.

О новом "Олимпике", они подписывали некоторых игроков, которых уволил CAS по армянскому делу. И осенью 2021-го были некоторые подозрительные матчи, но, опять-таки, мы исключили их матчи из лайва. И когда у них не было больше возможности организовывать договорняки, они решили сняться с соревнований (информация об этом появилась в январе-феврале 2022-го - прим.), - сказал Баранка.

Оба клуба прекратили существование в 2022-2023 годах.