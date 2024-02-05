"Будущее Луческу связано с Динамо". Румынского тренера ждут в Европе
Мирча может трудоустроиться в "Динамо" Бухарест
Metrosport.gr
Бывший президент "Динамо" Бухарест Флорин Пруня высказался относительно возможного прихода Мирчи Луческу в румынский клуб.
"Мирча окажется в "Динамо", я вам говорю. Либо как президент, либо как менеджер, либо даже менеджер-тренер, почему бы и нет?
Я убежден, что его будущее связано с "Динамо", кто бы что ни говорил", - приводит слова Пруни Prosport.ro.
Напомним, в ноябре прошлого года 78-летний Мирча Луческу покинул "Динамо" Киев. Ранее Мирча рассказал, когда планирует вернуться к работе.
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Источник:Prosport.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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