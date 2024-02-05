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"Будущее Луческу связано с Динамо". Румынского тренера ждут в Европе

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Мирча может трудоустроиться в "Динамо" Бухарест

"Будущее Луческу связано с Динамо". Румынского тренера ждут в Европе

Metrosport.gr

Новина українською

Бывший президент "Динамо" Бухарест Флорин Пруня высказался относительно возможного прихода Мирчи Луческу в румынский клуб.

"Мирча окажется в "Динамо", я вам говорю. Либо как президент, либо как менеджер, либо даже менеджер-тренер, почему бы и нет?

Я убежден, что его будущее связано с "Динамо", кто бы что ни говорил", - приводит слова Пруни Prosport.ro.

Напомним, в ноябре прошлого года 78-летний Мирча Луческу покинул "Динамо" Киев. Ранее Мирча рассказал, когда планирует вернуться к работе.

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Источник:
Prosport.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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