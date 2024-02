Экс-хавбек МЮ Лингард завтра подпишет контракт с корейским клубом - источник

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард находится на последней стадии заключения контракта с южнокорейским "Сеулом".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в понедельник, 4 февраля, англичанин завершил прохождение первой части медицинского осмотра. Сегодня, по его данным, пройдёт вторая половина обследований игрока перед трансфером, а уже в среду Джесси подпишет двухлетний контракт с новым клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Лингард также получал предложения из Турции и Саудовской Аравии , но всё же принял решение продолжить карьеру в чемпионате Южной Кореи.

???????????? Jesse Lingard has completed first part of medical tests on Monday as new Seoul FC player.



Final part will be completed today ahead of signature on Wednesday.



Lingard will join Seoul FC on two year contract in the next 24h, if all goes to plan. pic.twitter.com/68OiTC1vD4