12 стран Ближнего Востока обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных соревнований
Вопрос будет обсуждаться сегодня
EPA
Группа футбольных ассоциаций Ближнего Востока попросила лидеров мирового футбола устранить сборную Израиля по футболу от соревнований из-за войны против ХАМАС в Газе, сообщает Sky News.
В ответ израильская ассоциация футбола призвала ФИФА "отделять политику от спорта", и позволить им продолжать попытки квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, который пройдёт летом этого года.
Стоит отметить, что антиизраильскую футбольную коалицию возглавляет принц Али бин Аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II, являющийся президентом Федерации футбола Западной Азии.
В эту группу из 12 стран также входят ФА Палестины, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Письмо было направлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, включая УЕФА, членом которой является Израиль, и которая сегодня проводит свой ежегодный конгресс в Париже.
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