Президент ФИФА: Мы должны присуждать технические поражения командам, которые замешаны в расизме
Инфантино хочет ужесточить наказание за проявление расизма
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на парижском конгрессе УЕФА. Во время своей речи 53-летний функционер призвал к необходимости введения дополнительных мер по борьбе с любыми проявлениями расизма.
"Нам придётся взять на себя свои обязательства. Мы должны присуждать технические поражения командам, ответственных за расистские скандалы. Также я выступаю за досрочное прекращение матчей в случае возникновения подобных случаев.
Мы все знаем, что в мире много разногласий. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями нескольких инцидентов, связанных с расизмом, и нам надо сделать всё, чтобы положить этому конец. Мы должны искоренить существующую проблему", - цитирует Инфантино RMC Sport.
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