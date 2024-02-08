Президент ФИФА: Мы должны присуждать технические поражения командам, которые замешаны в расизме

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на парижском конгрессе УЕФА. Во время своей речи 53-летний функционер призвал к необходимости введения дополнительных мер по борьбе с любыми проявлениями расизма.

"Нам придётся взять на себя свои обязательства. Мы должны присуждать технические поражения командам, ответственных за расистские скандалы. Также я выступаю за досрочное прекращение матчей в случае возникновения подобных случаев.

Мы все знаем, что в мире много разногласий. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями нескольких инцидентов, связанных с расизмом, и нам надо сделать всё, чтобы положить этому конец. Мы должны искоренить существующую проблему", - цитирует Инфантино RMC Sport.