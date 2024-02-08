Президент УЕФА высказался против введения голубых карточек
Голубая карточка после удачного тестирования будет добавлена в правила игры
Фото: uefa.com/insideuefa
Президент УЕФА Александер Чеферин категорически против
"Это уже не футбол", - сказал Чеферин.
УЕФА будут вынуждены согласиться ввести голубые карточки, если тестирование такого нововведения приведет к более честной игре.
Первый этап тестирования состоится в следующем сезоне.
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Источник:Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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