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Президент УЕФА высказался против введения голубых карточек

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Голубая карточка после удачного тестирования будет добавлена в правила игры

Президент УЕФА высказался против введения голубых карточек

Фото: uefa.com/insideuefa

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин категорически против введения голубых карточек в футбол.

"Это уже не футбол", - сказал Чеферин.

УЕФА будут вынуждены согласиться ввести голубые карточки, если тестирование такого нововведения приведет к более честной игре.

Первый этап тестирования состоится в следующем сезоне.

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Источник:
Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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