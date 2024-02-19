"Яковенко - любимый тренер". Милевский ответил на блиц-опрос
Экс-футболист ответил на несколько вопросов
Фото: із відкритих джерел
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прошел блиц-опрос на YouTube-канале "ПРОФУТБОЛ Digital", вспомнив интересные моменты из своей карьеры.
- Любимый футболист, с которым играли в одной команде?
- Александр Алиев.
- Любимый игрок, против которого играли?
- Криштиану Роналду.
- Любимая футбольная команда?
- "Реал" Мадрид.
- Любимый тренер?
- Павел Яковенко.
- Лучший гол в карьере?
- В ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.
- Матч, который пересмотрели бы снова?
- "Динамо" - "Спартак", вторая игра (ЛЧ 2008/09, 4:1), - сказал Милевский.
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