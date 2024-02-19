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"Яковенко - любимый тренер". Милевский ответил на блиц-опрос

Общие новости

Экс-футболист ответил на несколько вопросов

"Яковенко - любимый тренер". Милевский ответил на блиц-опрос

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прошел блиц-опрос на YouTube-канале "ПРОФУТБОЛ Digital", вспомнив интересные моменты из своей карьеры.

- Любимый футболист, с которым играли в одной команде?

- Александр Алиев.

- Любимый игрок, против которого играли?

- Криштиану Роналду.

- Любимая футбольная команда?

- "Реал" Мадрид.

- Любимый тренер?

- Павел Яковенко.

- Лучший гол в карьере?

- В ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.

- Матч, который пересмотрели бы снова?

- "Динамо" - "Спартак", вторая игра (ЛЧ 2008/09, 4:1), - сказал Милевский.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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