Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры

Бывший форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей профессиональной карьеры футболиста.

"Это полная ложь. Я не собираюсь тренироваться с "Индепендьенте". Иногда новости выдумают лишь на том основании, что сказал мой кардиолог. Он сказал, что у меня всё отлично, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье, но чтобы вернуться к тренировкам на первом уровне - нужно проходить много обследований", - приводит слова Куна Tyc Sports.