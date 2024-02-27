Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры
Ожидания не сбылись
Transfermarket
Бывший форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг
"Это полная ложь. Я не собираюсь тренироваться с "Индепендьенте". Иногда новости выдумают лишь на том основании, что сказал мой кардиолог. Он сказал, что у меня всё отлично, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье, но чтобы вернуться к тренировкам на первом уровне - нужно проходить много обследований", - приводит слова Куна Tyc Sports.
Напомним, Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем в декабре 2021 года. Последним клубом аргентинца была каталонская "Барселона".
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