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Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры

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Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры

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Бывший форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей профессиональной карьеры футболиста.

"Это полная ложь. Я не собираюсь тренироваться с "Индепендьенте". Иногда новости выдумают лишь на том основании, что сказал мой кардиолог. Он сказал, что у меня всё отлично, что важно, чтобы у меня было хорошее здоровье, но чтобы вернуться к тренировкам на первом уровне - нужно проходить много обследований", - приводит слова Куна Tyc Sports.

Напомним, Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем в декабре 2021 года. Последним клубом аргентинца была каталонская "Барселона".

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Источник:
Tyc Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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