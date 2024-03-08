По мотивам выбора Оливье Тилля. We Are Number One

В первых весенних турах УПЛ много шума наделал люксембургский полузащитник ЛНЗ Оливье Тилль, вернувшийся в Украину после двухлетнего отсутствия. Правда, не столько своей игрой, сколько игровым номером, под которым выходил на поле. Играя в свое время за "Ворсклу", хавбек-легионер выступал с "восьмеркой" на спине, однако, присоединившись этой зимой к клубу из Черкасс, пожелал взять себе "вратарский" номер 1. И без проблем получил согласие, поскольку оба основных голкипера ЛНЗ – Герман Пеньков (№94) и Кирилл Самойленко (№72) "единицу" не использовали. И в результате Тилль стал первым полевым игроком в истории нашего чемпионата, выступающим под чисто вратарским, казалось бы, номером.

Впрочем, для мирового футбола этот случай отнюдь не уникален, и люксембуржец вряд ли может претендовать на звание новатора, учитывая удивительно долгую историю полевых игроков, делавших то же самое задолго до него. Вспомним лишь некоторых из них.

Первым футбольным чемпионатом мира, который оставил в моей памяти неизгладимый след, был испанский мундиаль 1982 года. Я тогда посмотрел абсолютно все игры турнира. И помню, как уже в матче открытия Аргентина-Бельгия меня немало удивил тот факт, что у действующих на тот момент чемпионов мира вся игра в центре поля шла через невысокого и техничного хавбека с "вратарским" №1 на спине – Освальдо Ардилеса. Я не мог понять, почему так случилось, и лишь много позже узнал, что в Аргентине тогда было принято проводить нумерацию игроков на чемпионаты мира в алфавитном порядке. Ардилес был единственным, чья фамилия начиналась на "А", поэтому он и стал "Number one". Тогда же выяснилось, что четырьмя годами ранее, на победном для "Альбиселесте" ЧМ-1978 "жертвой алфавита" у них стал атакующий полузащитник Норберто Алонсо (а у Ардилеса был №2). А 4 года спустя на мексиканском мундиале-1986 настала очередь нападающего Серхио Альмирона, который, к слову, так ни разу и не вышел на поле. Но надо отметить, что и в 1982-м, и в 1986-м из общего правила делалось исключение для Диего Марадоны, чтобы Золотой Мальчик не расставался со своей любимой "десяткой".

Впрочем, аргентинцы были не первыми, кто привязал нумерацию к алфавиту. Перед ЧМ-1974 игроки великой голландской сборной получали номера по такому же принципу. Правда, сразу же возник прецедент. Футболку с первым номером должен был получить никто иной, как Йохан Кройф (Cruijff). Но капитану и лидеру "летучих голландцев" разрешили оставить его фирменный №14, а "единица" досталась форварду-резервисту Руду Гелсу (Geels).

Однако, и "оранжевые" не были первопроходцами алфавитной системы. Впервые ее применили чилийцы еще на ЧМ-1966 в Англии. Под №1 на том мундиале у "Ла Рохи" выступал правый крайний нападающий Педро Арайя, сыгравший во всех трех матчах группового этапа, в том числе против сборной СССР.

Со сборными разобрались. Переходим к клубным историям.

В сезоне-1992/93 "Чарльтон Атлетик", после двухлетнего отсутствия вернувшийся в элиту английского футбола, решил как-то "выделиться", и тоже ввел в обиход нумерацию игроков в алфавитном порядке. И в результате несколько сезонов "единицу" носил шотландский защитник "латикс" Стюарт Балмер.

Большую часть своей карьеры провел под номером 1 экс-полузащитник сборной Греции, чемпион Европы-2004 (правда, на победном для эллинов турнире он так ни разу и не сыграл) Пантелис Кафес. Этот креативный хавбек умудрялся поочередно отбирать "единичку" у вратарей в ПАОКе (2001-03), "Олимпиакосе" (2003-06) и АЕКе (2007-12).

Черногорец Симон Вукчевич в свое время считался у себя на родине настоящим футбольным вундеркиндом. Уже в неполные 19 лет он стал одним из главных творцов победы белградского "Партизана" в чемпионате Сербии-2004/05. Молодой хавбек забил тогда 10 мячей, и почти все – в важнейших матчах. Как итог, обретя огромную популярность среди болельщиков "гробарей", второй круг чемпионского сезона и все следующее первенства он провел в футболке под номером 1. Впоследствии Симон сменил немало команд, а вместе с ними и игровых номеров, но нигде до уровня №1 уже не дотягивал. Успел Вукчевич поиграть и в Украине, ненадолго "засветившись" в "Карпатах", где выступал тоже под не совсем обычным для его амплуа номером – "тройкой".

В апреле 2005 года в стамбульском дерби "Фенербахче" – "Бешикташ" приключился интересный случай. За 10 минут до конца поединка, при счете 3:2 в пользу гостей, их вратарь Оскар Кордоба грубо нарушил правило в своей штрафной, за что схлопотал удаление в комплекте с пенальти. Поскольку все замены уже были использованы, вратарский свитер у "черных орлов" надел румынский нападающий Даниэль Панку. Пенальти, который пробивал бразилец Алекс, он, конечно, не взял. Но в дальнейшем совершил несколько сейвов и уберег свою команду от еще больших неприятностей. А перед самым финальным свистком игроки "Бешикташа" провели стремительную контратаку и забили победный гол, добыв в итоге выездную викторию 4:3. С тех пор за Панку в Турции закрепилось прозвище "Пантера", но главное, что по требованию болельщиков "черно-белых", на сезон-2005/06 он был заявлен под №1.

Боснийский защитник Эмир Спахич (он, к слову, двоюродный брат Эдина Джеко) за свою карьеру сменил более десятка клубов. В том числе несколько лет отыграл в командах страны 404. Сезон-2005 в составе "Торпедо" балканец почему-то решил провести под №1.

В чемпионате Беларуси-2007 под №1 играл левый вингер "Нафтана" (Новополоцк) Александр Дегтерев. Как сам потом признавался, сделано это было шутки ради. На сборах в Турции наш главный тренер Вячеслав Акшаев то ли в шутку, то ли всерьез предложил: "А, давай возьмешь первый номер. Хоть посмеемся. У нас в Беларуси такого точно не было. С вратарями я уже договорился". Потом в течение сезона, если кому и было весело, то уж точно не дикторам на стадионах. Начиная объявлять состав "Нафтана", они привычно говорили: "В воротах – номер первый, Александр Дегтерев". Но дойдя в списке до реального голкипера новополовцев Владимира Селькина, впадали в ступор, не понимая, как на поле может быть сразу два вратаря.

Стоит вспомнить и экс-хавбека "Металлиста" Диего Соузу, который в составе "Атлетико Минейро" провел сезон-2010/11 под номером 1. Впрочем, в Харькове бразильцу вполне хватило и культовой "семерки".

В октябре 2012 года легендарный голландец Эдгар Давидс возглавил в качестве играющего тренера клуб "Барнет" из пятого английского дивизиона. И сразу отобрал №1 у вратаря Грэма Стэка, амбициозно заявив при этом: "Это мой номер на сезон. Я собираюсь начать эту тенденцию". Видимо, имел ввиду, что отныне "единица" будет достоянием лучшего игрока в команде, независимо от амплуа. Но уже в декабре 2013-го Давидс покинул клуб и окончательно завершил карьеру игрока.

Предыдущая история имела продолжение. Канадец с голландским паспортом Джонатам Де Гузман, которого "Наполи" на сезон-2016/17 отдал в аренду в "Кьево", в новом клубе взял себе первый номер. Этим поступком он естественно гарантировал повышенное внимание к себе в Серии А на протяжении всего чемпионата. Хотя и заверял, что сделал это исключительно в честь своего кумира Давидса.

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