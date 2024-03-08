Роналду сфотографировался с российским боксером, одетым в футболку компании, которая спонсирует войну в Украине

Российский боксер Магомед Курбанов (25-0, 13 КО) опубликовал в Инстаграм фото с нападающим сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как отметил россиянин, фото было сделано два дня назад в Рияде, Саудовская Аравия.

При этом, Курбанов был одет в футболку с рекламой "Русской медной компании", принадлежащей россиянину Игорю Алтушкину, который является главным спонсором российского батальона "Урал", который воюет против Украины.

Алтушкин также является основателем промоутерской компании RCC Boxing Promotions, клиентом которой является Курбанов.