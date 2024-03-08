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Роналду сфотографировался с российским боксером, одетым в футболку компании, которая спонсирует войну в Украине

Общие новости
Обновлено

Португалец снова вляпался в скандал

Роналду сфотографировался с российским боксером, одетым в футболку компании, которая спонсирует войну в Украине

instagram.com/magomed_kurbanov__

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский боксер Магомед Курбанов (25-0, 13 КО) опубликовал в Инстаграм фото с нападающим сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

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Как отметил россиянин, фото было сделано два дня назад в Рияде, Саудовская Аравия.

При этом, Курбанов был одет в футболку с рекламой "Русской медной компании", принадлежащей россиянину Игорю Алтушкину, который является главным спонсором российского батальона "Урал", который воюет против Украины.

Алтушкин также является основателем промоутерской компании RCC Boxing Promotions, клиентом которой является Курбанов.

Роналду сфотографировался с российским боксером, одетым в футболку компании, которая спонсирует войну в Украине - изображение 1
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Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.03.2024 в 20:34
Підор був - підором і лишився!
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Комментарии 2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.03.2024 в 20:34
Підор був - підором і лишився!
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2
2
Gican85 (Киев)
08.03.2024 в 19:50
Он звезда, ему можно
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