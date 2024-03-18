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Защитник Арсенала пропустит матчи сборной Бразилии

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Вместо Габриэля будет играть 27-летний защитник Ювентуса

Защитник Арсенала пропустит матчи сборной Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяеш выбыл из состава национальной сборной Бразилии из-за травмы.

По информации Фабрицио Романо, по решению главного тренера команды Доривала Жуниора 26-летнего игрока заменит защитник "Ювентуса" Бремер.

Глейсон за туринский клуб в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола.

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Бразилия Арсенал (Лондон) Глейсон Бремер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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