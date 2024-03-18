Защитник Арсенала пропустит матчи сборной Бразилии
Вместо Габриэля будет играть 27-летний защитник Ювентуса
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяеш выбыл из состава национальной сборной Бразилии из-за травмы.
По информации Фабрицио Романо, по решению главного тренера команды Доривала Жуниора 26-летнего игрока заменит защитник "Ювентуса" Бремер.
Глейсон за туринский клуб в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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