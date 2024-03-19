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Алвес попросил освободить его из тюрьмы, пока приговор не вступил в силу

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Экс-футболист хочет вернуться на свободу на какое-то время

Алвес попросил освободить его из тюрьмы, пока приговор не вступил в силу

Sport

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Бывший защитник "Барселоны", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы.

Бразилец заявил, что не покинет пределы Испании в случае освобождения из-под ареста на время рассмотрения обжалования после приговора суда к лишению свободы.

"Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие", – сказал Дани по видеосвязи во время принятия участия в заседании суда.

Напомним, Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года. Помимо этого, суд обязал экс-футболиста выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет. Адвокат бразильца Инес Гвардиола подала апелляцию о смягчении приговора.

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Испания тюрьма Дани Алвес
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Источник:
EFE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Сampеón
19.03.2024 в 16:11
наглий пyтaлoнcький виpoдoк
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Комментарии 1
avatar
Сampеón
19.03.2024 в 16:11
наглий пyтaлoнcький виpoдoк
Ответить
0
0

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