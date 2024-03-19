Алвес попросил освободить его из тюрьмы, пока приговор не вступил в силу
Экс-футболист хочет вернуться на свободу на какое-то время
Sport
Бывший защитник "Барселоны", "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы.
Бразилец заявил, что не покинет пределы Испании в случае освобождения из-под ареста на время рассмотрения обжалования после приговора суда к лишению свободы.
"Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие", – сказал Дани по видеосвязи во время принятия участия в заседании суда.
Напомним,
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