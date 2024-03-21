Луческу: Я отдохнул впервые за 50 лет. Не могу дождаться, когда вернусь к работе

78-летний румынский тренер Мирча Луческу, который в Украине поработал с "Шахтером" и "Динамо", рассказал, что в будущем планирует возобновить карьеру.

"Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью.

Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава.

Почему же я отклонил предложение от "Бешикташа" несколько месяцев назад? Время было неподходящее", – сказал Луческу.