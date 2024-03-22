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Эрлинг Холанд отказался от съемки в новом проекте Netflix

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Компания связалась со звездными нападающими

Эрлинг Холанд отказался от съемки в новом проекте Netflix

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Netflix ведет переговоры с лучшими бомбардирами Премьер-лиги о съемках документального сериала, который посвящен искусству забивать голы.

Компания связалась со звездными нападающими, чтобы предложить им участие в проекте. В частности, с Эрлингом Холандом ("Манчестер Сити"), который уже успел отклонить предложение Netflix.

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Детали проекта, включая его формат, дату выпуска и окончательный список участников, пока не раскрываются.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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