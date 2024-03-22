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Сборная Чили обыграла Албанию в товарищеском матче

Общие новости
Обновлено

0:3

Сборная Чили обыграла Албанию в товарищеском матче

фото - Getty Images

Новина українською

22 марта состоялся товарищеский матч между национальными сборными Албании и Чили (0:3).

В первом тайме сборная Чили реализовала свой момент. На 19-й минуте Эдуардо Варгас попал в левый нижний угол ворот.

После перерыва Албания пыталась отыграть один гол. На 76' у них была возможность забить, но соперник чудом сумел заблокировать удар, а вот сборная Чили на 83-й минуте закрепляет свою победу на табло - 0:3. Автором второго забитого мяча является Маркос Баладос, а третьего - Виктор Давила.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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