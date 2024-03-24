Тренер сборной Германии: Я очень доволен тем, как выступила команда
Похвалил игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу Германии против Франции 0:2.
"Большой комплимент команде. Начало было хорошо спланировано и выполнено блестяще. В дальнейшем первые 25 минут были очень хорошими. После этого нам пришлось больше работать в обороне, но это нормально против такой команды. Во втором тайме мы улучшились и имели очень хорошие моменты. В конце концов , я очень доволен тем, как выступила команда. Это была действительно отличная игра", – сказал Нагельсманн.
Напомним, вчера состоялся товарищеский матч между Францией и Германией, игра окончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Германии. 26 марта подопечные Нагельсманна встретятся со сборной Нидерландов.
Популярное сейчас
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Пресс-служба УАФ: Цыганков принял участие в тренировке сборной Украины в рамках общей группы
- ТМ. Франция — Германия 0:2. Хозяева Евро играют мускулами
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО