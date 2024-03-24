Тренер сборной Германии: Я очень доволен тем, как выступила команда

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу Германии против Франции 0:2.

"Большой комплимент команде. Начало было хорошо спланировано и выполнено блестяще. В дальнейшем первые 25 минут были очень хорошими. После этого нам пришлось больше работать в обороне, но это нормально против такой команды. Во втором тайме мы улучшились и имели очень хорошие моменты. В конце концов , я очень доволен тем, как выступила команда. Это была действительно отличная игра", – сказал Нагельсманн.