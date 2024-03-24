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Тренер сборной Германии: Я очень доволен тем, как выступила команда

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Похвалил игроков

Тренер сборной Германии: Я очень доволен тем, как выступила команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу Германии против Франции 0:2.

"Большой комплимент команде. Начало было хорошо спланировано и выполнено блестяще. В дальнейшем первые 25 минут были очень хорошими. После этого нам пришлось больше работать в обороне, но это нормально против такой команды. Во втором тайме мы улучшились и имели очень хорошие моменты. В конце концов , я очень доволен тем, как выступила команда. Это была действительно отличная игра", – сказал Нагельсманн.

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Напомним, вчера состоялся товарищеский матч между Францией и Германией, игра окончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Германии. 26 марта подопечные Нагельсманна встретятся со сборной Нидерландов.

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Источник:
DFB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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