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Сегодня олимпийская сборная Украины проведет спарринг c Японией U-23

Общие новости

Игра начнется в 12:15 по киевскому времени

Сегодня олимпийская сборная Украины проведет спарринг c Японией U-23

Фото: пресслужба УАФ

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Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.

Матч состоится на Kitakyushu Stadium и начнется в 19:15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

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Тем временем Япония, которая готовится к Кубку Азии-2024 среди команд U-23 (он же будет квалификационным на Олимпиаду), провела в пятницу контрольный поединок со сборной Мали, которая, кстати, как и Украина, уже имеет путевку во Францию. Африканцы одержали волевую победу (3:1).

Напомним, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии. Свои матчи квартета сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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