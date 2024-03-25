Сегодня олимпийская сборная Украины проведет спарринг c Японией U-23

Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.

Матч состоится на Kitakyushu Stadium и начнется в 19:15 по местному времени (в 12:15 по киевскому).Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Тем временем Япония, которая готовится к Кубку Азии-2024 среди команд U-23 (он же будет квалификационным на Олимпиаду), провела в пятницу контрольный поединок со сборной Мали, которая, кстати, как и Украина, уже имеет путевку во Францию. Африканцы одержали волевую победу (3:1).

Напомним, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила в оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии. Свои матчи квартета сине-желтые проведут 24-го, 27-го и 30 июля.