Дани Алвес внес залог в 1 млн евро и в скором времени выйдет из тюрьмы

Бывший игрок "Барселоны" Дани Алвес может быть освобождён из-под стражи уже в ближайшие часы.

По информации Mundo Deportivo, адвокаты экс-футболиста уже внесли залог в размере 1 миллиона евро в суд Барселоны. Ранее сообщалось, что Алвес вынужден взять кредит , чтобы оказаться на свободе до вынесения решения по апелляции на приговор.

Напомним, 22 февраля Алвеса признали виновным в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе, и приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения. Помимо прочего, по решению суда бразилец должен выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет.