Дани Алвес внес залог в 1 млн евро и в скором времени выйдет из тюрьмы
Именитый латераль вновь окажется на свободе
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Бывший игрок "Барселоны" Дани Алвес может быть освобождён из-под стражи уже в ближайшие часы.
По информации Mundo Deportivo, адвокаты экс-футболиста уже внесли залог в размере 1 миллиона евро в суд Барселоны. Ранее сообщалось, что
Напомним, 22 февраля Алвеса признали виновным в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе, и приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключения. Помимо прочего, по решению суда бразилец должен выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет.
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