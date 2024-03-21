Президент Бразилии - про освобождение Алвеса под залог: Это несправедливо - он совершил преступление
Лула раскритиковал решение каталонского суда
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Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал освобождение Дани Алвеса из-под стражи под залог в один миллион евро.
"Сейчас мы видим, что Дани Алвес может быть освобожден, если он что-то заплатит. Когда я был маленьким, я узнал, что люди говорят так: "У любого, у кого есть 20 миллионов реалов - не арестуют". И мы видим, что эта формула сохранилась.
Деньги, которые есть у Дани Алвеса, деньги, которые кто-то может ему одолжить, не могут искупить то оскорбление, которое мужчина наносит женщине, совершая изнасилование. Секс — это добровольный акт между двумя людьми, а это, по сути - преступление", — раскритиковал президент своего соотечественника.
Напомним,
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