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Президент Бразилии - про освобождение Алвеса под залог: Это несправедливо - он совершил преступление

Южная Америка

Лула раскритиковал решение каталонского суда

Президент Бразилии - про освобождение Алвеса под залог: Это несправедливо - он совершил преступление

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал освобождение Дани Алвеса из-под стражи под залог в один миллион евро.

"Сейчас мы видим, что Дани Алвес может быть освобожден, если он что-то заплатит. Когда я был маленьким, я узнал, что люди говорят так: "У любого, у кого есть 20 миллионов реалов - не арестуют". И мы видим, что эта формула сохранилась.

Деньги, которые есть у Дани Алвеса, деньги, которые кто-то может ему одолжить, не могут искупить то оскорбление, которое мужчина наносит женщине, совершая изнасилование. Секс — это добровольный акт между двумя людьми, а это, по сути - преступление", — раскритиковал президент своего соотечественника.

Напомним, Алвес приговорён к 4,5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Также по решению суда Дани должен будет выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней на протяжении 9,5 лет. Вчера высший суд Барселоны временно освободил экс-футболиста под залог в размере одного миллиона евро. Бразилец сможет пребывать на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций, а в случае подтверждения обвинительного приговора вернется в тюрьму.

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Бразилия Дани Алвес Лула
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Источник:
CNN Brazil
Опубликовал: Александр Бураков
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