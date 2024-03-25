Швеция минимально обыграла сборную Албании

Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Албании (1:0).

Шведы минимально обыграли соперников. Счет был открыт в середине второго тайма на 62-й минуте. Автором гола является Густаф Нильссон.

Напомним, что сборная Албании является соперником Украины в Лиге Наций группы В1.

Читайте такжеРебров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины