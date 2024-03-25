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Швеция минимально обыграла сборную Албании

Общие новости
Обновлено

1:0

Швеция минимально обыграла сборную Албании

Фото: ESPN

Новина українською

Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Албании (1:0).

Шведы минимально обыграли соперников. Счет был открыт в середине второго тайма на 62-й минуте. Автором гола является Густаф Нильссон.

Напомним, что сборная Албании является соперником Украины в Лиге Наций группы В1.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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