Швеция минимально обыграла сборную Албании
1:0
Фото: ESPN
Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Албании (1:0).
Шведы минимально обыграли соперников. Счет был открыт в середине второго тайма на 62-й минуте. Автором гола является Густаф Нильссон.
Напомним, что сборная Албании является соперником Украины в Лиге Наций группы В1.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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