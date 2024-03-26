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Мбаппе: Футболисты не должны зарабатывать деньги, защищая честь своей страны

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Звезда "ПСЖ" считает, что выступления за сборную - бескорыстное дело

Мбаппе: Футболисты не должны зарабатывать деньги, защищая честь своей страны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе критически высказался о нынешней системе распределения гонораров.

"Мне кажется смешным, что футболисты получают деньги от своих сборных. Вы не должны получать деньги за то, что представляете свою страну. Фанаты могли бы использовать эти деньги с большей пользой в знак признания их доверия и поддержки", - отметил француз.

Сегодня, в 22:00, Франция в рамках товарищеского матча примет национальную команду Чили.

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деньги Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Александр Бураков
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