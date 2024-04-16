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Роналду дисквалифицируют за красную карточку в Суперкубке Саудовской Аравии - назван срок

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Не первое отстранение Криштиану в сезоне

Роналду дисквалифицируют за красную карточку в Суперкубке Саудовской Аравии - назван срок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля" (1:2).

На 86-й минуте Роналду ударил локтем в грудь оппонента, из-за чего на поле возникла масштабная потасовка. После получения красной карточки за свои действия 39-летний ветеран замахнулся на арбитра кулаком.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил Криштиану, и принял решение отстранить его на две игры.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отличился 36 голами и 12 голевыми передачами.

Напомним, ранее звёздный форвард уже был дисквалицирован на один поединок за неприличный жест у паха.

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Криштиану Роналду Саудовская Аравия дисквалификация Аль-Наср
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Источник:
Asharq Al-Awsat
Опубликовал: Александр Бураков
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