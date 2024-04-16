Роналду дисквалифицируют за красную карточку в Суперкубке Саудовской Аравии - назван срок

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля" (1:2).

На 86-й минуте Роналду ударил локтем в грудь оппонента, из-за чего на поле возникла масштабная потасовка. После получения красной карточки за свои действия 39-летний ветеран замахнулся на арбитра кулаком.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил Криштиану, и принял решение отстранить его на две игры.