Роналду дисквалифицируют за красную карточку в Суперкубке Саудовской Аравии - назван срок
Не первое отстранение Криштиану в сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после
На 86-й минуте Роналду ударил локтем в грудь оппонента, из-за чего на поле возникла масштабная потасовка. После получения красной карточки за свои действия 39-летний ветеран замахнулся на арбитра кулаком.
Как сообщает Asharq Al-Awsat, дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил Криштиану, и принял решение отстранить его на две игры.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отличился 36 голами и 12 голевыми передачами.
Напомним, ранее звёздный форвард уже был
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