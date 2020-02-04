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Каштру на заметку: Бенфика выиграла седьмой матч подряд в 2020-м году

Португалия
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Украинский клуб ожидает серьезный экзамен

Каштру на заметку: Бенфика выиграла седьмой матч подряд в 2020-м году
UA-Футбол
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Пока донецкий "Шахтер" готовится на сборах к старту второй части сезона, португальская "Бенфика" катком идет во внутренних соревнованиях.

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Сегодня подопечные Бруну Лаже одержали победу в первом полуфинальном матче кубка Португалии. Со счетом 3:2 был обыгран "Фамиликан". Отметим, что это их седьмая победа подряд в этом году. Общий счет - 16:7.

Первый матч между "Бенфикой" и "Шахтером" 20-го состоится февраля в Харькове.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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