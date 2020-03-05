Спортинг объявил о назначении 35-летнего тренера, выплатив Браге 10 миллионов евро отступных

"Спортинг", после ряда провальных результатах, объявил о назначении нового тренера. Им стал 35-летний Рубен Аморим.

Официально детали контракта не разглашаются. По данным ряда португальских СМИ, "Спортинг" выплатил "Браге" солидные отступные за Аморима - 10 миллионов евро. Для сравнения, рекордный трансфер в истории клуба - переход Баса Доста за 11,8 миллионов.

Bem-vindo à tua nova casa, Rúben Amorim! #BemVindoAmorim pic.twitter.com/jby7ZfOLHR — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 5, 2020

В "Браге" Аморим провел 13 матчей, сумев ни разу в них не проиграть.