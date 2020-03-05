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Спортинг объявил о назначении 35-летнего тренера, выплатив Браге 10 миллионов евро отступных

Португалия
(1 голосов)

Выглядит очень рискованно

Спортинг объявил о назначении 35-летнего тренера, выплатив Браге 10 миллионов евро отступных
UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг", после ряда провальных результатах, объявил о назначении нового тренера. Им стал 35-летний Рубен Аморим.

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Официально детали контракта не разглашаются. По данным ряда португальских СМИ, "Спортинг" выплатил "Браге" солидные отступные за Аморима - 10 миллионов евро. Для сравнения, рекордный трансфер в истории клуба - переход Баса Доста за 11,8 миллионов.

В "Браге" Аморим провел 13 матчей, сумев ни разу в них не проиграть.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Рубен Аморим
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