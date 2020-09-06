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Роналду вернулся к тренировкам со сборной Португалии

Португалия
(1 голосов)

У Криштиану была инфекция

Роналду вернулся к тренировкам со сборной Португалии
Новина українською

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой. Форвард проходил лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге.

"Счастлив вернуться!" - написал португалец в своем инстаграме.

Вчерашний матч против сборной Хорватии 35-летний Криштиану пропускал, но португальцы и без своего лидера одержали разгромную победу со счетом 4:1.

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В статье: Криштиану Роналду сборная Португалии Лига Наций
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:54
Подпись к заглавному фото: Криштиану до срачки испугал Аленя
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Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 19:28
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