Португалия
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Роналду вернулся к тренировкам со сборной Португалии
У Криштиану была инфекция
Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой. Форвард проходил лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге.
"Счастлив вернуться!" - написал португалец в своем инстаграме.
Вчерашний матч против сборной Хорватии 35-летний Криштиану пропускал, но
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Комментарии (2)
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