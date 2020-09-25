Самый богатый футболист мира покинул АПЛ ради португальского клуба

Фаик Болкиах – футболист, которого считают самым богатым игроком мира, перешел в португальский "Маритиму" из английского "Лестера", как сообщает официальный сайт "Львов Мадейры".

Отметим, что трансфер 22-летнего Фаика состоялся на правах свободного агента. Болкиах – воспитанник лондонского "Челси" и Арсенала", с 2016-го он защищал цвета молодежной команды "Лестера". За первые команды английских клубов брунеец не сыграл.

В активе Болкиаха 5 матчей в составе сборной своей страны (1 гол). Фаик приобрел известность из-за того, что является членом королевской семьи. Его дядя — султан Брунея, состояние которого оценивается от 18 до 24 миллиардов евро.