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Лиссабонская Бенфика расторгла контракт с экс-горняком
Помните, кто играл за "орлов"? Точнее, почти не играл
Аргентинский нападающий Факундо Феррейра стал свободным агентом в последний день трансферного окна. По информации пресс-службы "Бенфики", португальские боссы досрочно расторгли трудовой договор с 29-летним форвардом, все произошло по обоюдному согласию сторон.
Напомним, Факундо покинул "Шахтер" в 2018 году, чтобы присоединиться к "орлам". Феррейра не закрепился в португальском гранде, выступал за "Эспаньол" на правах аренды (всего 30 матчей, 3 гола). В текущем сезоне аргентинец сыграл всего один матч за "Бенфику".
На украинских полях карьера форварда складывалась удачнее. В стане "горняков" Феррейра дважды становился чемпионом Украины, трижды обладателем Кубка страны, также брал с украинским грандом Суперкубок Украины. Факундо – член клуба бомбардиров Максима Шацких (59 мячей).
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