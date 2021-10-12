Пути разошлись. Многолетний ассистент Паулу Фонсеки стал тренером португальского аутсайдера

46-летний португальский специалист Нуну Кампуш стал главным тренером первой команды клуба "Санта-Клара". Отметим, что Нуну был главным ассистентом Паулу Фонсеки на протяжении всей карьеры – они начали сотрудничество в 2005-м, еще в юниорской команде "Амадоры", после чего вместе работали в "Порту", "Браге", "Роме" и "Шахтере". Сам Кампуш отметил:

"Я хочу поблагодарить руководство клуба за тот запал и ресурс, которые были приложения для того, чтобы я здесь работал. Спасибо за предоставленную возможность".

После 8 туров в чемпионате Португалии "Санта-Клара" занимает 15-ю позицию. В активе команды 6 очков (1 победа, 3 ничьи и 4 поражения).