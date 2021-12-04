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Украденный ассист Яремчука. Бенфика – Спортинг 1:3. Видео голов и обзор матча

Португалия
(1 голосов)

Украинец стал жертвой жестокости VAR

Украденный ассист Яремчука. Бенфика – Спортинг 1:3. Видео голов и обзор матча

Офіційний сайт Бенфіки/Автори: Жоао Паулу Тріндаді і Таня Паулу

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В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимала "Спортинг" на "Эштадиу да Луж". Команды перед поединками шли нога в ногу в турнирной таблице, однако сам матч не получился конкурентным. "Львы" полностью переиграли "орлов" на их же поле и забили три заслуженных гола за счет скорости, а также провалов в обороне хозяев. Мог отличиться результативной передачей Яремчук, который вышел во втором тайме, однако после просмотра VAR гол Нуньеса отменили из-за шести сантиметров офсайда у Романа. В конце концов, “Бенфика” ответила только голом Пицци на последних секундах лиссабонского дерби.

"Бенфика" – "Спортинг" 1:3 (0:1)

Голы: Пицци 90+6 – Сарабия 8, Паулиньо 62, Матеус 68

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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