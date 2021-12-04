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Украденный ассист Яремчука. Бенфика – Спортинг 1:3. Видео голов и обзор матча
Украинец стал жертвой жестокости VAR
Офіційний сайт Бенфіки/Автори: Жоао Паулу Тріндаді і Таня Паулу
В рамках 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимала "Спортинг" на "Эштадиу да Луж". Команды перед поединками шли нога в ногу в турнирной таблице, однако сам матч не получился конкурентным. "Львы" полностью переиграли "орлов" на их же поле и забили три заслуженных гола за счет скорости, а также провалов в обороне хозяев. Мог отличиться результативной передачей Яремчук, который вышел во втором тайме, однако после просмотра VAR гол Нуньеса отменили из-за шести сантиметров офсайда у Романа. В конце концов, “Бенфика” ответила только голом Пицци на последних секундах лиссабонского дерби.
Голы: Пицци 90+6 – Сарабия 8, Паулиньо 62, Матеус 68
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