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"Криш еще себя покажет". Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных

Португалия
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Португалец намерен улучшить свой рекорд

"Криш еще себя покажет". Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне национальных команд. На счету 37-летнего футболиста 117 голов в 189 матчах за португальскую сборную.

"Я горд, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу этого добиться. Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он еще не закончен. Криш еще себя покажет", - сказал Роналду.

Накануне Роналду дал понять, что планирует сыграть на чемпионате Европы-2024 года.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Манчестер Юнайтед
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