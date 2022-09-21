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"Криш еще себя покажет". Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных
Португалец намерен улучшить свой рекорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед"сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне национальных команд. На счету 37-летнего футболиста 117 голов в 189 матчах за португальскую сборную.
"Я горд, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу этого добиться. Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он еще не закончен. Криш еще себя покажет", - сказал Роналду.
Накануне Роналду дал понять, что планирует сыграть на чемпионате Европы-2024 года.
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