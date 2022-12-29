  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика официально заявила, что хочет сохранить Энцо Фернандеса до лета
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика официально заявила, что хочет сохранить Энцо Фернандеса до лета

Португалия
(1 голосов)

Лиссабонцы настроены серьезно

Бенфика официально заявила, что хочет сохранить Энцо Фернандеса до лета

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Бенфика выпустила официальное заявление на сайте, в котором опровергает слова Руя Кошты, приведенные DAZN. "Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.

Читайте также Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных

Ранее DAZN привел слова Руя Кошты, который якобы сказал в интервью: "Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро".

"Бенфика" сообщает, что президент Руй Кошта не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN.

Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в трансфере Энцо зимой заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб якобы даже был готов выложить 120 миллионов за полузащитника.

"Реал" и "Ливерпуль" расссчитывают подписать хавбека сборной Аргентины будущим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
slbenfica.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде