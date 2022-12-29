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Бенфика официально заявила, что хочет сохранить Энцо Фернандеса до лета
Лиссабонцы настроены серьезно
Фото: twitter.com/Argentina
Бенфика выпустила официальное заявление на сайте, в котором опровергает слова Руя Кошты, приведенные DAZN. "Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.
Ранее DAZN привел слова Руя Кошты, который якобы сказал в интервью: "Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро".
"Бенфика" сообщает, что президент Руй Кошта не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN.
Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в трансфере Энцо зимой заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб якобы даже был готов выложить 120 миллионов за полузащитника.
"Реал" и "Ливерпуль" расссчитывают подписать хавбека сборной Аргентины будущим летом.
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