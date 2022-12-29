Бенфика официально заявила, что хочет сохранить Энцо Фернандеса до лета

Бенфика выпустила официальное заявление на сайте, в котором опровергает слова Руя Кошты, приведенные DAZN. "Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.

Читайте также Энцо Фернандес не хочет покидать Бенфику зимой. Желающим придется заплатить 120 миллионов евро отступных

Ранее DAZN привел слова Руя Кошты, который якобы сказал в интервью: "Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро".

"Бенфика" сообщает, что президент Руй Кошта не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN. Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в трансфере Энцо зимой заинтересован "Манчестер Юнайтед". Клуб якобы даже был готов выложить 120 миллионов за полузащитника.

"Реал" и "Ливерпуль" расссчитывают подписать хавбека сборной Аргентины будущим летом.