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Форвард, вытеснивший Роналду из сборной, подписал контракт с его экс-агентом

Португалия
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Юный португалец теперь сотрудничает с Жорже Мендешем

Форвард, вытеснивший Роналду из сборной, подписал контракт с его экс-агентом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш сменил агента. Как сообщает AS, теперь интересы игрока будет представлять агентство Жорже Мендеша.

Ранее 21-летний игрок сотрудничал с Мохаммедом Азфалем.

К слову, самым популярным клиентом Мендеша был португалец Криштиану Роналду. Недавно стало известно о том, что стороны больше не работают вместе, ведь Криштиану не понравилось, что ему не нашли клуб в Лиге чемпионов. В итоге он перебрался в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Что интересно, на ЧМ-2022 наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш очень удивил, когда оставил Роналду в запасе на матч против Швейцарии в 1/8 финала Мундиаля. Тогда вместо него он выпустил Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и стал одной из главных молодых звезд турнира.


                        

                        
                    

                

            


            

                

                

                            

        

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                            В статье:
                            Бенфика (Лиссабон) Жорже Мендеш Гонсалу Рамуш                        

                                        

                    

                        

                            
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                                AS                                                    

                    

                    

                

            


            


            

                

    

        
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