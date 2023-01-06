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Форвард, вытеснивший Роналду из сборной, подписал контракт с его экс-агентом
Юный португалец теперь сотрудничает с Жорже Мендешем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бенфики" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш сменил агента. Как сообщает AS, теперь интересы игрока будет представлять агентство Жорже Мендеша.
Ранее 21-летний игрок сотрудничал с Мохаммедом Азфалем.
К слову, самым популярным клиентом Мендеша был португалец Криштиану Роналду. Недавно стало известно о том, что стороны больше не работают вместе, ведь Криштиану не понравилось, что ему не нашли клуб в Лиге чемпионов. В итоге он перебрался в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Что интересно, на ЧМ-2022 наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш очень удивил, когда оставил Роналду в запасе на матч против Швейцарии в 1/8 финала Мундиаля. Тогда вместо него он выпустил Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и стал одной из главных молодых звезд турнира.
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