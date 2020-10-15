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Виктор Мозес сменил Челси на Спартак

Россия
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа

Виктор Мозес сменил Челси на Спартак
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" отдал Виктора Мозеса в очередную аренду. Новым клубом полузащитника стал московский "Спартак".

Российский клуб арендовал полузащитника на один сезон. Помимо этого, предусмотрена опция выкупа, однако точная сумма не называется.

Это уже третья аренда Мозеса за последнее время. После ухода из "Челси" Антонио Конте, он практически не играл за лондонский клуб, выступая за "Интер" и "Фенербахче". Также защищал цвета "Уигана", "Вест Хэма" и "Ливерпуля".

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Всего за карьеру Мозес отыграл 389 матчей, забил 51 гол и отдал 46 голевых передач.

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В статье: Виктор Мозес Спартак (Москва) Челси (Лондон)
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