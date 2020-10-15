Виктор Мозес сменил Челси на Спартак

Лондонский "Челси" отдал Виктора Мозеса в очередную аренду. Новым клубом полузащитника стал московский "Спартак".

Российский клуб арендовал полузащитника на один сезон. Помимо этого, предусмотрена опция выкупа, однако точная сумма не называется.

Виктор Мозес – игрок «Спартака» ????⚪️



Виктор перешел к нам из @ChelseaFC на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! ????#ВитяТыДома ???????? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

Это уже третья аренда Мозеса за последнее время. После ухода из "Челси" Антонио Конте, он практически не играл за лондонский клуб, выступая за "Интер" и "Фенербахче". Также защищал цвета "Уигана", "Вест Хэма" и "Ливерпуля".

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Всего за карьеру Мозес отыграл 389 матчей, забил 51 гол и отдал 46 голевых передач.