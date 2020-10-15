Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Мозес сменил Челси на Спартак
Аренда с правом выкупа
Лондонский "Челси" отдал Виктора Мозеса в очередную аренду. Новым клубом полузащитника стал московский "Спартак".
Российский клуб арендовал полузащитника на один сезон. Помимо этого, предусмотрена опция выкупа, однако точная сумма не называется.
Виктор Мозес – игрок «Спартака» ????⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020
Виктор перешел к нам из @ChelseaFC на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа. Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде! ????#ВитяТыДома ????????
Это уже третья аренда Мозеса за последнее время. После ухода из "Челси" Антонио Конте, он практически не играл за лондонский клуб, выступая за "Интер" и "Фенербахче". Также защищал цвета "Уигана", "Вест Хэма" и "Ливерпуля".
Всего за карьеру Мозес отыграл 389 матчей, забил 51 гол и отдал 46 голевых передач.
Популярное сейчас
- Помощник Шевченко показал тактический план сборной Украины на игру с Испанией
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Помощь для Куртуа или шанс зацепиться? Лунин может дебютировать за Реал уже в субботу
- В московском Динамо подтвердили переговоры с Ворониным
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО