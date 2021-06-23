Экс-игрок Мариуполя Сагуткин продолжит карьеру в России

Воспитанник "Шахтера" Даниил Сагуткин не так давно покинул "Мариуполь", получив статус свободного агента. Долго без клуба он не находился.

Сегодня центрбек стал игроком российского клуба ФК "Акрон". Об этом сообщает официальный сайт команды. Контракт действует сроком на два года.

Отметим, что ФК "Акрон" играет в российском первенстве ФНЛ (аналог украинской первой лиги). Прошлый сезон они закончили на 17-м месте.