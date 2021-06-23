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Экс-игрок Мариуполя Сагуткин продолжит карьеру в России
Говоря точнее, в Тольятти
Фото: ФК Мариуполь
Воспитанник "Шахтера" Даниил Сагуткин не так давно покинул "Мариуполь", получив статус свободного агента. Долго без клуба он не находился.
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Сегодня центрбек стал игроком российского клуба ФК "Акрон". Об этом сообщает официальный сайт команды. Контракт действует сроком на два года.
Отметим, что ФК "Акрон" играет в российском первенстве ФНЛ (аналог украинской первой лиги). Прошлый сезон они закончили на 17-м месте.
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