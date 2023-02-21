Сборная России может сыграть товарищеский матч с Ираком

Федерация футбола Ирака намерена провести три товарищеских матча.

Как сообщает газета Al Sabaah, иракская федерация направила запросы на проведение матчей сборным России, Узбекистана и Боливии.

ФФИ планирует организовать для национальной сборной Ирака контрольный матч против одной из вышеупомянутых команд в период с 20 по 28 марта.

Как отмечается, проведение товарищеского матча против сборной страны-террориста повысит шансы на образование спортивного союза между федерациями.

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В иракских СМИ также недавно появлялась информация о возможном матче против сборной Ирана, но иранская сторона отложила решение по игре из-за увольнения главного тренера Карлуша Кейруша.