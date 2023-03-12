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Квинси Промес: Я уже россиянин, неважно с паспортом или без

Россия
(1 голосов)

Ну пока все еще без паспорта

Квинси Промес: Я уже россиянин, неважно с паспортом или без

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер московского "Спартака" Квинси Промеси прокомментировал текущую информацию о получении им гражданства России:

– Как складывается ситуация с гражданством?

– Сложно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодняшний день ситуация такова. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

– Когда будешь готов высказаться о суде?

-– Возможно когда-нибудь. Пока что без комментариев. Это не особенно интересно. Сейчас мы все сфокусированы на футболе”, – сказал Промес.

Читайте такжеБывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет

Отметим, что игрок пока не может получить гражданство России из-за возбужденного уголовного дела. Он подозревается в покушении на убийство.

Промес является воспитанником нидерландского футбола. Он выступал в составе “Твенте”, а в 2014 году перешел в “Спартак”. После четырех сезонов там вингер играл за "Севилью" и "Аякс", а в феврале 2021-го вернулся в московский клуб, где выступает до сих пор.

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В статье: Спартак (Москва) Куинси Промес
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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.03.2023 в 11:05
Та видно що handon .
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0
0
lucky_guy
12.03.2023 в 10:13
Квінсі Промес: Я чорний ху*с0с, неважливо з х*єм в роті чи без.
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
12.03.2023 в 09:36
Админы а зачем нам эта новость. Ничего интересного в мире уже нет?
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+3
0

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