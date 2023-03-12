Квинси Промес: Я уже россиянин, неважно с паспортом или без

Вингер московского "Спартака" Квинси Промеси прокомментировал текущую информацию о получении им гражданства России:

“ – Как складывается ситуация с гражданством?

– Сложно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодняшний день ситуация такова. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

– Когда будешь готов высказаться о суде?

-– Возможно когда-нибудь. Пока что без комментариев. Это не особенно интересно. Сейчас мы все сфокусированы на футболе”, – сказал Промес.