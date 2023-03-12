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Квинси Промес: Я уже россиянин, неважно с паспортом или без
Ну пока все еще без паспорта
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер московского "Спартака" Квинси Промеси прокомментировал текущую информацию о получении им гражданства России:
“ – Как складывается ситуация с гражданством?
– Сложно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодняшний день ситуация такова. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.
– Когда будешь готов высказаться о суде?
-– Возможно когда-нибудь. Пока что без комментариев. Это не особенно интересно. Сейчас мы все сфокусированы на футболе”, – сказал Промес.
Отметим, что игрок пока не может получить гражданство России из-за возбужденного уголовного дела. Он подозревается в покушении на убийство.
Промес является воспитанником нидерландского футбола. Он выступал в составе “Твенте”, а в 2014 году перешел в “Спартак”. После четырех сезонов там вингер играл за "Севилью" и "Аякс", а в феврале 2021-го вернулся в московский клуб, где выступает до сих пор.
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