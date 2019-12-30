"У Селтика в команде серийные убийцы". Джеррард эмоционально отреагировал на победу Рейнджерс

"Рейджерс" Стивена Джеррарда обыграл на выезде "Селтик" со счетом 1:2. Это первая победа над принципиальным соперником с 2011-го года вне родных стен. Эмоциональный спич экс-игрока "Ливерпуля" и его радость перед камерой после матча (цитирует Sky Sports) – ищите ниже. Под руководством англичанина, коллектив из Глазго впервые за долгое время пробился в плей-офф еврокубков, в 1/16 финала ЛЕ шотландцы сыграют с португальской "Брагой"

"Самая большая победа в моей тренерской карьере? Сейчас я испытываю лучшие из возможных чувств, но не хочу отнимать значимости того, что мы недавно вышли в плей-офф Лиги Европы из группы, которая была на уровне группы ЛЧ. "Селтик" – фантастическая команда с серийными убийцами, они многого добились за последние годы".

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"Это был большой вызов для "Рейнджерс". Мы делаем все возможное, чтобы навязать "кельтам" борьбу в чемпионской гонке. Это большой момент для команды, для клуба, который прошел через множество неприятных моментов, потерпел слишком много поражений и испытал слишком много разочарований. Сейчас мы счастливы".

Mad celebrations from Gerrard after Rangers beat Celtic. pic.twitter.com/xaGuwgQPtv — - (@AnfieldRd96) December 29, 2019

Steven Gerrard pushing the camera at full-time shows his passion pic.twitter.com/mrGVCyKpEK — Football Daily (@footballdaily) December 29, 2019