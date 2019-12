"У Селтика в команде серийные убийцы". Джеррард эмоционально отреагировал на победу Рейнджерс

"Рейджерс" Стивена Джеррарда обыграл на выезде "Селтик" со счетом 1:2. Это первая победа над принципиальным соперником с 2011-го года вне родных стен. Эмоциональный спич экс-игрока "Ливерпуля" и его радость перед камерой после матча (цитирует Sky Sports) – ищите ниже. Под руководством англичанина, коллектив из Глазго впервые за долгое время пробился в плей-офф еврокубков, в 1/16 финала ЛЕ шотландцы сыграют с португальской "Брагой"

Steven Gerrard pushing the camera at full-time shows his passion pic.twitter.com/mrGVCyKpEK

Look what it means for Steven Gerrard to win his first old firm at Celtic Park. ❤️ pic.twitter.com/QdnNJdXPRb