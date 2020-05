Официально: Рейнджерс подписал полноценный контракт с Янисом Хаджи

Сын легендарного румынского футболиста Георге Хаджи, Янис, подписал полноценный контракт с шотландским "Рейнджерсом".

Ранее контракт принадлежал бельгийскому "Генку", но его игра убедила клуб из Глазго выкупить форварда. В текущем сезоне он забил 3 гола в 12-ти матчах. Детали сделки остаются неизвестными.

#RangersFC can confirm that @IanisHagi10 has agreed to join the club on a permanent, long term deal.



https://t.co/aBTIugln8h pic.twitter.com/uOxVhMhqJB