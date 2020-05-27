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Официально: Рейнджерс подписал полноценный контракт с Янисом Хаджи

Шотландия
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Сможет ли форвард провести такую же карьеру, как и его отец?

Официально: Рейнджерс подписал полноценный контракт с Янисом Хаджи
UA-Футбол
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Сын легендарного румынского футболиста Георге Хаджи, Янис, подписал полноценный контракт с шотландским "Рейнджерсом".

Ранее контракт принадлежал бельгийскому "Генку", но его игра убедила клуб из Глазго выкупить форварда. В текущем сезоне он забил 3 гола в 12-ти матчах. Детали сделки остаются неизвестными.

Отметим, что интерес к Хаджи приписывали "Лацио".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Генк Янис Хаджи
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