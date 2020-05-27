Официально: Рейнджерс подписал полноценный контракт с Янисом Хаджи
Сможет ли форвард провести такую же карьеру, как и его отец?
Сын легендарного румынского футболиста Георге Хаджи, Янис, подписал полноценный контракт с шотландским "Рейнджерсом".
Ранее контракт принадлежал бельгийскому "Генку", но его игра убедила клуб из Глазго выкупить форварда. В текущем сезоне он забил 3 гола в 12-ти матчах. Детали сделки остаются неизвестными.
???????????????? ???????? ????????????????!— Rangers Football Club (@RangersFC) May 27, 2020
#RangersFC can confirm that @IanisHagi10 has agreed to join the club on a permanent, long term deal.
https://t.co/aBTIugln8h pic.twitter.com/uOxVhMhqJB
Отметим, что интерес к Хаджи приписывали "Лацио".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...