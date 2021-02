Рекорд Роналду пал: игрок шотландского клуба выпрыгнул выше Криштиану и забил победный гол

В конце прошлого месяца в рамках шотландского первенства встречались "Росс Каунти" и "Мотеруэлл", победа досталась гостям (1:2). После подачи корнера на 72-й минуте защитник "Мотеруэлла" Бевис Мугаби взлетел в воздух и вырвал для своей команды три очка.

Интересно, что футболист из Зимбабве сумел выпрыгнуть выше Криштиану Роналду. Напомним, в 2019 году португалец взмыл на второй этаж в матче с "Сампдорией", оттолкнувшись от земли на 71 сантиметр. Голова португальца в момент удара находилась на высоте 2,56 метра над газоном.

The Ugandan prince wins it ???? @B_M321 pic.twitter.com/ynYJDN2Lqk

Мугаби удалось побить достижение CR7 – он пробил по снаряду на отметке 2,62 метра.

Cristiano Ronaldo’s jump for THAT goal against Sampdoria = 71cm ⬆️



Bevis Mugabi’s jump for Motherwell’s winner against Ross County = 75cm ????pic.twitter.com/ijIlQIpn0E