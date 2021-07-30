Абердин установит бронзовую статую в честь сэра Алекса Фергюсона
Шотландец тренировал этот клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Абердин" заказал бронзовую статую бывшему менеджеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за вклад в развитие клуба, как сообщает пресс-служба шотландцев.
79-летний сэр Алекс является самым титулованным тренером в истории британского футбола. После работы с несколькими шотландскими клубами и национальной сборной Шотландии Фергюсон на протяжении 26 лет возглавлял "красных дьяволов".
⭐⭐ “Sir Alex’s contribution to the Club was immense and it’s fitting that we honour him in this way."#StandFree— Aberdeen FC (@AberdeenFC) July 29, 2021
Бронзовую статую установят на территории арены "Абердина". На фото, которое будет использовано для статуи, сэр Алекс Фергюсон празднует чемпионство в сезоне-1979/80. Именно тогда впервые за 15 лет "красные" прервали гегемонию "Селтика" и "Рейнджерс" в первенстве.
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