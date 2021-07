Абердин установит бронзовую статую в честь сэра Алекса Фергюсона

Футбольный клуб "Абердин" заказал бронзовую статую бывшему менеджеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за вклад в развитие клуба, как сообщает пресс-служба шотландцев.

79-летний сэр Алекс является самым титулованным тренером в истории британского футбола. После работы с несколькими шотландскими клубами и национальной сборной Шотландии Фергюсон на протяжении 26 лет возглавлял "красных дьяволов".

⭐⭐ “Sir Alex’s contribution to the Club was immense and it’s fitting that we honour him in this way."#StandFree