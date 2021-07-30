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Абердин установит бронзовую статую в честь сэра Алекса Фергюсона

Шотландия
(2 голосов)

Шотландец тренировал этот клуб

Абердин установит бронзовую статую в честь сэра Алекса Фергюсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный клуб "Абердин" заказал бронзовую статую бывшему менеджеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за вклад в развитие клуба, как сообщает пресс-служба шотландцев.

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79-летний сэр Алекс является самым титулованным тренером в истории британского футбола. После работы с несколькими шотландскими клубами и национальной сборной Шотландии Фергюсон на протяжении 26 лет возглавлял "красных дьяволов".

Бронзовую статую установят на территории арены "Абердина". На фото, которое будет использовано для статуи, сэр Алекс Фергюсон празднует чемпионство в сезоне-1979/80. Именно тогда впервые за 15 лет "красные" прервали гегемонию "Селтика" и "Рейнджерс" в первенстве.

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В статье: Алекс Фергюсон Абердин
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Источник:
afc.co.uk

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Комментарии (3)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.07.2021 в 12:03
Статуї,назви стадіонів,проспектів треба класти,перейменовувати коли людина ще жива,щоб вона бачила,була на відкриттю.коли людини не має вона не відчує радості,гордості...
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Ol-g (Одесса)
30.07.2021 в 12:45
У нас це заборонено.
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
30.07.2021 в 11:16
Сер Алекс Чепмен Фергюсон - найкращий тренер в історії футболу!!!
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