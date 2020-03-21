Тарзан, который останавливал Пеле. Ушел в вечность лучший вратарь в истории Аргентины

12 июня в Аргентине день вратаря. Это было заведено еще при жизни Амадео Рауля Каррисо в честь его дня рождения. Кто-то считает его лучшим голкипером Латинской Америки на все времена, кто-то лучшим в истории аргентинского футбола. Первое - основание для бесконечных дискуссий, второе признают почти все. Убальдо Матилдо Фижол, чемпион мира 1978-го года, пожалуй, был не менее эффективным в рамке, Уго Орландо Гатти не менее эффектным, чем Каррисо. Однако харизма, авторитет, игровое долголетие и новаторство Амадео Рауля по прозвищу "Тарзан" отводят ему особое место в истории футбола.

Он второй среди рекордсменов главного аргентинского дивизиона по возрасту – последний матч провел в 42 года. Уго "Эль Локо" Гатти, который унаследовал многое из манеры игры Каррисо, сыграл в 44. А вот если брать все профессиональные выступления, то они на равных, ведь Гатти все время играл на родине, а Амадео в 44 окончательно покинул ворота после выступлений в Колумбии.

Чтобы понять почему Каррисо настолько культовая фигура для Аргентины, нужно вспомнить ключевые моменты его биографии. Просто феноменальные показатели статистики это еще не все, за что его любят. В 18 лет (1945) он дебютировал за "Ривер Плейт". Это время расцвета "Ла Макины", так называли тогдашний состав "Ривера". Он безусловно лучший за всю историю клуба и считается так же самым лучшим для истории аргентинского футбола. Да, не сборные 1978-го или 1986-го, которые выигрывали чемпионаты мира. Всех поражали не только победы "миллионеров", но и сила, артистизм, взаимодействие футболистов. Лицом "Ла Макины" были все форварды: Альфредо Ди Стефано, Хосе Мануэль Морено, Анхель Лабруна, Адольфо Педернера, Феликс Лустау и Хуан Карлос Муньос. Каррисо и Нестор Росси были залогом противодействия атакам соперника. Вратарь казался слишком эксцентричным – выбегал за пределы штрафной играл ногами. Легко мог отдать долгую передачу в штрафную соперника.

Амадео был достаточно высоким (для тех времен 188 см, как для наших 198), стройным и просто красавчиком. Похожим на Джонни Вайссмюллера, которого весь мир знал как неизменного исполнителя роли Тарзана в многочисленных фильмах про человека-обезьяну.

Кстати, в 1950 году Каррисо сам снялся в кино, он играл футбольного голкипера.

Так совпали все необходимые факторы для великой славы и любви: мастерство, привлекательность, успехи персональные и командные, особая аура вокруг его клуба именно в тот период. "Ла Макина" просуществовала с 1941 по 1947 годы, так считается классическим определением. Она получила кучу трофеев, а сборная Аргентины выиграла тогда три Копа Америка из четырех. Дальше кто-то заканчивал карьеру, кто-то бежал в Колумбию из-за больших денег и проблем в аргентинском футболе, а вот Каррисо остался.

Особой страницей в жизни вратаря-новатора была сборная. Аргентинцам тогда очень болело, что во времена "Ла Макины" не было чемпионатов мира. Впервые после второй мировой "алби-селесте" поехала на мировой форум в 1958-ом. Ожидания болельщиков были заоблачными. Каррисо, Анхель Лабруна, Орест Омар Корбатта, Нестор Росси, Педро Деллача и знаменитый в прошлом бомбардир и успешный на то время тренер Гильермо Ситабиле должны были, по меньшей мере, привезти домой медали. Однако Аргентина не вышла из группы: проиграла ФРГ и Чехословакии, в обоих поединках Амадео Рауль допустил результативные ошибки. Поэтому дома всю команду ждала обструкция, а "Тарзана" - особенно мощная.

С того момента Каррисо завязал со сборной на долгие шесть лет. Вновь его вызвали в 1964-м, когда игрок приближался к 38-летию. Возвращение оказалось чрезвычайно эффектным – "алби-селесте" на бразильских стадионах ярко выиграла Кубок Наций - турнир с участием четырех топ-сборных по круговой системе. Победитель одолел Англию с Бобби Чарльтоном, Муром и Бэнксом; Португалию с Эусебио, Колуной и Торрешем. Особенно же эффектно Бразилию (на тот момент двукратного чемпиона мира) с Пеле, Вава, Жерсоном, Жилмаром и Карлосом Альберто, 3:0. В том матче Каррисо отбил пенальти от Жерсона. На Кубке наций он не пропускал во всех трех матчах. Вообще, в том году "Тарзан" отбил шесть из двенадцати одиннадцатиметровых во всех играх.

Пенальти были его специализацией, Каррисо первый из аргентинцев - кое-кто считает, что и среди латиноамериканцев, - у кого была целая стратегия действий во время пенальти. Тот же Серхио Гойкоэчеа, который прославился своими "съеденными" пенальти на Чемпионате Мира 1990 года, признавал, что немало важных моментов в подготовке к таким ударам ему подсказал Каррисо.

В последнее время Амадео Рауль был почетным президентом "Ривер Плейт". Он умер в 93 года.

По сей день в Парагвае играет Хуан Пабло Каррисо, тоже экс-вратарь сборной Аргентины и воспитанник "Ривера". Однако он не родственник "Тарзана". От легенды ему досталось прозвище Амадеус.