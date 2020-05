Официально: Чемпионат Мексики завершен досрочно

Очередной футбольный чемпионат не будет доигран - на этот раз речь идет о Мексике.

Лига MX сезона 2019/20 будет завершена после 10-ти туров. Чемпион объявлен не будет. В Лигу Чемпионов КОНКАКАФ будут отправлены "Леон" и "Крус Асуль", которые шли на первых двух местах в турнире.

