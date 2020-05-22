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Официально: Чемпионат Мексики завершен досрочно

Южная Америка
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Не лучшая тенденция продолжается

Официально: Чемпионат Мексики завершен досрочно
UA-Футбол
Новина українською

Очередной футбольный чемпионат не будет доигран - на этот раз речь идет о Мексике.

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Лига MX сезона 2019/20 будет завершена после 10-ти туров. Чемпион объявлен не будет. В Лигу Чемпионов КОНКАКАФ будут отправлены "Леон" и "Крус Асуль", которые шли на первых двух местах в турнире.

Отметим, что совсем недавно был завершен чемпионат Аргентины.

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В статье: Мексика коронавирус
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