Официально: Чемпионат Мексики завершен досрочно
Не лучшая тенденция продолжается
Очередной футбольный чемпионат не будет доигран - на этот раз речь идет о Мексике.
Лига MX сезона 2019/20 будет завершена после 10-ти туров. Чемпион объявлен не будет. В Лигу Чемпионов КОНКАКАФ будут отправлены "Леон" и "Крус Асуль", которые шли на первых двух местах в турнире.
OFFICIAL: The 2020 Liga MX season has been ended with immediate effect.— Squawka News (@SquawkaNews) May 22, 2020
No club will be crowned champion. pic.twitter.com/jek0lX2gXj
Отметим, что совсем недавно был завершен чемпионат Аргентины.
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