Дорогой и несчастливый трансфер. 7 лет назад Шахтер совершил самую дорогую покупку в истории УПЛ

8 августа 2013 года был подписан самый дорогой трансфер-приобретение в истории украинского футбола - левого вингера Бернарда Дуарте.

Более чем ожидаемо, покупателем стал "Шахтер". В конце лета семь лет назад дончане брали одного из лучших атакующих игроков, выступавших тогда в Южной Америке. Ему тогда было 20 лет. В профессиональном футболе он был уже третий сезон. Выиграл Кубок Либертадорес, со сборной победил на домашнем Кубке Конфедераций (принял участие в двух матчах, в частности, полуфинале). Ему пророчили большое будущее и не зря, единственное, что все отмечали – трудно будет в сборной, потому что там Бернард стал дублером Неймара. Однако и такой статус является почетным, тем более в Бразилии.

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Игрок его возраста и таланта интересовал представителей и главных футбольных стран Европы. Их немного настораживал рост худощавого футболиста, 163 сантиметра. Но двуногий, очень быстрый и настырный. Благодаря скорости Бернард опережал значительно больших соперников, которые потом могли отбирать мяч только с фолом. Более того, в ситуациях равной борьбе плечо в плечо судьи почти всегда свистели и свистят в пользу этого игрока – срабатывает визуальный психологический эффект, обижают малыша, хотя тот сам умеет быть агрессивным. Завоевание Кубка Либертадорес 2013 главный персональный успех Бернарда и по сей день самое большое достижение клуба. А победили "петухи", имея в атаке Роналдиньо (того самого), Жо, Диего Тарделли. Но больше всего запомнился тогда малыш Берни.

В подобной ситуации клубу, на первый взгляд, выгодно было бы удержать игрока, ждать подъема цены на него, ведь впереди был домашний чемпионат мира, шансы на успех в котором "селесао" выглядели весьма солидно. Случилось же иначе, как и в ситуации с Бернардом. На тот момент железный дублер Неймара на чемпионат не поехал, и это было логичным решением Луиса Фелипе Сколари.

Продавали же футболиста из-за нужды в деньгах. Роналдиньо решили оставить, но очередной платеж по кредитам требовал привлечения серьезной суммы. Когда такое предложение пришло из Украины (были варианты в Испании, была "Бенфика", но давали меньше), то "Атлетико Минейро" взялся уговаривать свою звездочку. Сам Бернард не был настроен на переезд, вообще не хотел думать о другом клубе как минимум до следующего лета. Решающих факторов было два: предложение персональной заработной платы, о которой в Украине и сейчас ходят легенды и просьбы президента "Атлетико Минейро" в такой способ помочь родному клубу.

По крутизне игрока, его таланту тот переход можно сравнить разве что с покупкой "Шахтером" Фернандиньо (чемпион мира до 21 года, финалист Либертадорес) или Элано (двукратный чемпион Бразилии, дважды входил в символическую сборной Южной Америки).

Получилось же у Бернарда даже хуже Элано, который хорошо умел играть, но не любил проходных матчей и нес свой талант настолько аккуратно, словно боялся расплескать.

От левого же вингера ждали, и не безосновательно, очень много.

Сумма трансфера 25 миллионов евро. Слухи о большей сумме стоит воспринимать как традиционный поиск черной кошки в пустой темной комнате – все бразильские источники подтверждали четверть миллионный показатель. Для "Атлетико Минейро" трансфер также рекордный, как продажа. Правами на игрока владел клуб (75 %), агент Джулиано Бертолуччи (15 %). Еще 10 % были в собственности клуба "Коимбра Спортс" о котором вы точно никогда не слышали. На самом же деле права через этот клуб-микроб, за который Бернард никогда не играл, принадлежали уже банку BMG (один из спонсоров "Атлетико Минейро") и агенту Бебето (том самом).

Большая продажа оказалась совсем не такой выгодной для клуба, как рассчитывали его руководители – агенты получили свои деньги, а вот "Атлетико" не успел: сразу после поступления платежа от "Шахтера" его счет заблокировали за другие долги. Ситуация затягивалась, и только в 2017-м окончательно определили, что частями "Минейро" получит 90% суммы до 2023 года, все остальное (10% и проценты накопленные за это время) пойдет на уплату долгов, учитывая судебные издержки, которые списали и даже частично простили часть долга.

Кроме кредиторов сумму крупнейшего трансфера "Атлетико Минейро" атаковали исками Федерация ассоциаций профессиональных спортсменов, которая требует долю денег по "закону Пеле" (поддержка спортсменов всех уровней, особенно тех, кто попал в затруднительное положение) и Роберто Карлос Силва по прозвищу "Индеец", бывший работник клуба, претендовавшего на 30 процентов трансфера.

Разобраться со всеми этими исками клуба более-менее удалось, хотя несколько сезонов выдались очень тяжелыми как раз из-за финансовых проблем, спровоцированных трансфером Бернарда.

Нечто подобное произошло и в карьере игрока. В первый сезон он банально не вошел, присоединившись к "Шахтера" уже после старта чемпионата. Однако главной проблемой стало нежелание Бернарда играть в Украине, и это злило Луческу. Их отношения все время были напряженными, поэтому хорошего из того ничего не вышло. Ближе к завершению пятилетнего контракта Бернард уже был настроен агентами досидеть до конца и уйти бесплатно. Определенная вспышка в его игре произошла после прихода Паулу Фонсеки. С португальцем Бернард не конфликтовал, а также помнил, что ему нужно улучшить статистику и реноме для поиска нового места работы.

В "Эвертоне" игрок выглядит счастливым, улыбающимся. Он немного ближе к основе чем к резерву, играет почти регулярно. Малыш не потерялся в интенсивном футболе самой успешной лиги мира, но и не стал той звездой, которую в нем видели семь лет назад. В сборную его не зовут с 2014-го.

Пять сезонов без полной концентрации сделали свое дело, хотя игрок не нарушал режим, не лез в плохие истории и не скандалил. Так большой трансфер не принес всех возможных футбольных дивидендов одному из лучших футболистов, когда-либо игравшего в Украине.