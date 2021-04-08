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Сан-Паулу нашел способ, как погасить долг перед Динамо за трансфер Че Че

Южная Америка
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Бразильский клуб должен киевлянам 3,3 млн евро за футболиста

Сан-Паулу нашел способ, как погасить долг перед Динамо за трансфер Че Че

Фото: sport.bigmir.net

Новина українською

"Сан-Паулу" нашел способ, как погасить долг перед "Динамо" за трансфер Че Че и избежать санкций со стороны ФИФА. Об этом сообщает Globo.

Бразильский клуб собирается продать своего нападающего Габриэля Новаеса в "Брагантино", который уже сделал предложение по игроку.

Туда же может последовать и другой футболист "Сан-Паулу" Хелинью. По предварительным данным. От его продажи клуб может выручить 3,75 млн евро.

Напомним, что "Сан-Паулу" по-прежнему должно выплатить "Динамо" 3,3 млн евро за трансфер Че Че, которого на днях арендовал "Атлетико Минейро".

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В статье: Атлетико Минейро Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че
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Источник:
Динамомания

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