"Сан-Паулу" нашел способ, как погасить долг перед "Динамо" за трансфер Че Че и избежать санкций со стороны ФИФА. Об этом сообщает Globo.

Бразильский клуб собирается продать своего нападающего Габриэля Новаеса в "Брагантино", который уже сделал предложение по игроку.

Туда же может последовать и другой футболист "Сан-Паулу" Хелинью. По предварительным данным. От его продажи клуб может выручить 3,75 млн евро.

Напомним, что "Сан-Паулу" по-прежнему должно выплатить "Динамо" 3,3 млн евро за трансфер Че Че, которого на днях арендовал "Атлетико Минейро".